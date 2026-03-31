HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Tarif Listrik April 2026 di Sini! 

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |06:12 WIB
Cek Tarif Listrik April 2026 di Sini! 
Tarif listrik dipastikan tidak naik hingga Juni 2026. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA — Tarif listrik dipastikan tidak naik hingga Juni 2026. Keputusan ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan subsidi, termasuk bulan April 2026.

Rincian Tarif Listrik 13 Golongan Pelanggan Nonsubsidi

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp1.352 per kWh
2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp1.444,70 per kWh
3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp1.444,70 per kWh
4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp1.699,53 per kWh
5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp1.699,53 per kWh
6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.444,70 per kWh
7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh
8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh
9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp996,74 per kWh
10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.699,53 per kWh
11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.522,88 per kWh
12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp1.699,53 per kWh
13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp1.644,52 per kWh

Rincian Tarif Listrik 25 Golongan Pelanggan Subsidi
Tarif listrik subsidi rumah tangga:

Golongan R-1/TR daya 450 VA: Rp415 per kWh
Golongan R-1/TR daya 900 VA: Rp605 per kWh

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/622/3209485//listrik_pln-G8A7_large.jpg
Tarif Listrik PLN per 1 April 2026 untuk Semua Golongan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/320/3209375//bbm-TaRW_large.jpg
RI Harus Kurangi Ketergantungan Impor BBM, Insentif Kendaraan Listrik Jadi Solusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208941//pltu-rfYh_large.png
Co-firing PLTU, RI Siap Garap Potensi Sorgum untuk Biomassa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/1/3208598//pln_berhasil_amankan_pasokan_listrik_idulfitri-0OFn_large.jpg
PLN Berhasil Amankan Pasokan Listrik saat Salat Idulfitri 1447 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/320/3208367//listrik_pln-lcw4_large.jpg
Rincian Tarif Listrik per kWh di April-Juni 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/320/3207556//listrik_pln-m0fX_large.jpg
4 Fakta Tarif Listrik Tak Naik hingga Juni 2026, Cek Rincian per kWh
