Tidak Ada Pembatasan Pembelian BBM, Dasco: Stok Kita Cukup

JAKARTA – Pemerintah memastikan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun non-subsidi tidak akan dibatasi pada April 2026, dan harga BBM dipastikan tetap stabil.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai berkomunikasi dengan pihak pemerintah.

“Saya tadi tanya, sepertinya nggak (ada pembatasan). Karena kalau menurut pihak pemerintah, stok kita cukup,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Stok kita masih cukup,” pungkasnya.

Dasco juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM pada April 2026.

“Kalau tanya sampai berapa lama, saya belum tahu, mungkin pemerintah yang tahu. Tapi yang pasti pemerintah konsentrasi untuk menjaga itu,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, buka suara terkait isu rencana penyesuaian atau kenaikan BBM. Ia memastikan PT Pertamina (Persero) tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi pada April 2026.

Prasetyo menjelaskan, keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.