Tidak Ada Pembatasan Pembelian BBM, Dasco: Stok Kita Cukup

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |15:32 WIB
Pemerintah memastikan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun non-subsidi tidak akan dibatasi. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA – Pemerintah memastikan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun non-subsidi tidak akan dibatasi pada April 2026, dan harga BBM dipastikan tetap stabil.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, usai berkomunikasi dengan pihak pemerintah.

“Saya tadi tanya, sepertinya nggak (ada pembatasan). Karena kalau menurut pihak pemerintah, stok kita cukup,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2026).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Stok kita masih cukup,” pungkasnya.

Dasco juga menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM pada April 2026.

“Kalau tanya sampai berapa lama, saya belum tahu, mungkin pemerintah yang tahu. Tapi yang pasti pemerintah konsentrasi untuk menjaga itu,” tambahnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, buka suara terkait isu rencana penyesuaian atau kenaikan BBM. Ia memastikan PT Pertamina (Persero) tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi maupun non-subsidi pada April 2026.

Prasetyo menjelaskan, keputusan ini diambil setelah pemerintah melakukan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi dan Nonsubsidi Tak Naik 1 April 2026
Menanti Harga BBM April 2026, Pertamax Green dan Turbo Naik?
BBM Dikabarkan Naik 1 April Imbas Perang AS-Iran, Mobil dan Motor Serbu SPBU di Cikini
Harga BBM Pertamax Naik Jadi Rp17.850 per Liter 1 April 2026? Ini Faktanya
Bahlil Buka Suara soal Isu Harga BBM Pertamax Naik Jadi Rp17.850 per Liter 1 April 2026
Harga BBM Subsidi Naik 1 April 2026? Bahlil: Presiden Punya Hati Perhatikan Rakyat Kecil
