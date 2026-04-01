Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara-Qatar Investment Kembangkan Destinasi Wisata Super di Labuan Bajo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |09:14 WIB
Danantara Indonesia bekerja sama dengan Qatar Investment Authority (QIA) mengumumkan investasi strategis di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Okezone.com/PU)
A
A
A

JAKARTA – Danantara Indonesia bekerja sama dengan Qatar Investment Authority (QIA) mengumumkan investasi strategis di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Investasi ini ditujukan untuk mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia di kancah global.

Proyek ini fokus pada pembangunan baru (greenfield), termasuk fasilitas pariwisata dari tahap awal. Labuan Bajo dikenal sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo, yang telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk mendorong investasi jangka panjang yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berdampak pada pembangunan ekonomi nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Menurutnya, proyek ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja selama masa konstruksi dan operasional, hingga mendorong pertumbuhan usaha lokal serta peningkatan kunjungan wisatawan.

"Investasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat potensi jangka panjang Indonesia, terutama di Indonesia timur. Kami juga melihat adanya peluang untuk terus membuka dampak sosial-ekonomi yang lebih luas," ujar Pandu dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Masuknya QIA sebagai mitra strategis sekaligus investor global dinilai menjadi sinyal positif bagi iklim investasi Indonesia, khususnya di sektor pariwisata. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata di Labuan Bajo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement