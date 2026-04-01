Danantara-Qatar Investment Kembangkan Destinasi Wisata Super di Labuan Bajo

JAKARTA – Danantara Indonesia bekerja sama dengan Qatar Investment Authority (QIA) mengumumkan investasi strategis di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Investasi ini ditujukan untuk mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas sekaligus meningkatkan daya tarik Indonesia di kancah global.

Proyek ini fokus pada pembangunan baru (greenfield), termasuk fasilitas pariwisata dari tahap awal. Labuan Bajo dikenal sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Komodo, yang telah diakui sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret untuk mendorong investasi jangka panjang yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga berdampak pada pembangunan ekonomi nasional, khususnya di kawasan timur Indonesia.

Menurutnya, proyek ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja selama masa konstruksi dan operasional, hingga mendorong pertumbuhan usaha lokal serta peningkatan kunjungan wisatawan.

"Investasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat potensi jangka panjang Indonesia, terutama di Indonesia timur. Kami juga melihat adanya peluang untuk terus membuka dampak sosial-ekonomi yang lebih luas," ujar Pandu dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Masuknya QIA sebagai mitra strategis sekaligus investor global dinilai menjadi sinyal positif bagi iklim investasi Indonesia, khususnya di sektor pariwisata. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata di Labuan Bajo.