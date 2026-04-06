HOME FINANCE HOT ISSUE

Pelaporan SPT Tembus 10,7 Juta Wajib Pajak, Aktivasi Akun Coretax 17,7 Juta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |10:28 WIB
Pajak (Foto: Okezone)
JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merilis pembaruan data kepatuhan perpajakan nasional per tanggal 5 April 2026 pukul 24.00 WIB. Tercatat, sebanyak 10.790.147 SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2025 telah resmi dilaporkan oleh para Wajib Pajak (WP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti merinci bahwa mayoritas pelaporan berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan dengan total mencapai 9,42 juta laporan.

"Untuk periode s.d. 5 April 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 10.790.147 SPT," jelas Inge dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2026).

Secara lebih mendalam, pelaporan SPT pada periode tahun buku Januari-Desember 2025 didominasi oleh WP OP Karyawan 9.421.240 laporan, WP OP Non-Karyawan 1.136.466 laporan, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 230.109 laporan dan WP Badan (Mata Uang USD) 166 laporan.

Selain itu, terdapat kontribusi dari WP dengan periode beda tahun buku (yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025) sebanyak 2.135 WP Badan (IDR) dan 31 WP Badan (USD).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/320/3210639//pajak-2Eil_large.jpg
Bayar Pajak dari Mana Saja, Kini Bisa via ATM hingga E-Wallet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3210075//pajak-T3o1_large.jpg
Pelaporan SPT Tembus 10,5 Juta Wajib Pajak hingga 31 Maret 2026, Aktivasi Akun Coretax 17,5 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209818//pajak_digital-xOt7_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP48,11 Triliun hingga Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209720//pajak-yoNS_large.jpg
Pelaporan SPT 10,12 Juta Wajib Pajak di Akhir Maret 2026, Masih Jauh dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209585//pajak-jFKw_large.jpg
H-2 Batas Akhir SPT, Pelaporan Tembus 9,75 Juta dan Aktivasi Coretax Terus Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209502//pajak-yRNt_large.jpg
9,6 Juta Wajib Pajak Lapor SPT Jelang Akhir Maret 2026, Aktivasi Coretax 17,1 Juta Akun
