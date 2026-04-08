HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Digital Entertainment Targetkan Investor Global dengan IPO

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |18:40 WIB
MNC Digital Entertainment (MSIN) menyiapkan strategi untuk memperluas akses ke pasar modal global. (foto: Okezone.com/MSIN)
JAKARTA – MNC Digital Entertainment (MSIN) menyiapkan strategi untuk memperluas akses ke pasar modal global melalui rencana pencatatan saham di bursa luar negeri. Agenda ini menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan yang digelar hari ini.

Direktur Utama MSIN, Angela Tanoesoedibjo, menjelaskan bahwa rencana ini sejalan dengan arah pengembangan bisnis perseroan yang kini semakin fokus membidik pasar internasional, khususnya dalam sektor konten dan bisnis digital.

"Seiring dengan perkembangan bisnis perseroan yang menargetkan pasar internasional dalam pengembangan konten dan bisnis digitalnya, perseroan memandang penting untuk meningkatkan eksposur global agar lebih dikenal serta dapat diakses oleh pelaku pasar modal internasional," ujar Angela, Rabu (8/4/2026).

Menurut Angela, pencatatan saham di luar negeri dapat memperkuat visibilitas internasional perseroan sekaligus memperluas basis investor dengan menjangkau lebih banyak investor institusional maupun investor ritel di pasar global.

Langkah ini juga diharapkan meningkatkan likuiditas perdagangan saham perseroan melalui dukungan pasar yang lebih luas dan profil investor yang lebih beragam.

 

