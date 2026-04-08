Arthur Tirta dan Rod Sutton Resmi Jadi Komisaris MNC Digital, Simak Profilnya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |17:16 WIB
Arthur Tirta dan Rod Sutton Resmi Jadi Komisaris MNC Digital, Simak Profilnya
MNC Digital Entertainment (MSIN) melakukan pergantian Dewan Komisaris dan Direksi. (Foto: Okezone.com/IMG)
JAKARTA – MNC Digital Entertainment (MSIN) melakukan pergantian Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari langkah strategis menjelang rencana penawaran umum perdana saham (IPO) di luar negeri. Perubahan ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini.

Dalam rapat tersebut, perseroan mengangkat dua komisaris independen baru, yakni Arthur William Tirta Sentana dan Roderick John Sutton, untuk memperkuat struktur tata kelola perusahaan menjelang ekspansi pasar modal internasional.

Direktur Utama MSIN, Angela Tanoesoedibjo, menjelaskan bahwa penyesuaian susunan pengurus dilakukan seiring percepatan operasional perseroan di sektor hiburan digital sekaligus untuk memenuhi ketentuan tata kelola yang berlaku di bursa luar negeri.

"Melalui penguatan struktur pengurus yang selaras dengan regulasi tersebut, perseroan optimis dapat mengoptimalkan potensi pertumbuhan usaha, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkokoh posisi perseroan di kancah internasional," ujar Angela, Rabu (8/4/2026).

Berikut profil kedua komisaris independen yang baru diangkat:

Arthur William Tirta Sentana

Arthur William Tirta Sentana merupakan profesional keuangan kelahiran 1993 dengan pengalaman sembilan tahun di sektor manajemen buy-side di Hong Kong. Ia memiliki rekam jejak dalam hubungan investor institusional, transaksi private equity, dan eksekusi perdagangan lintas instrumen keuangan.

Sebelumnya, Arthur bertugas di tim hubungan investor IJM Capital, pengelola aset utang privat kawasan Asia Pasifik dengan aset kelolaan sekitar 1,5 miliar dolar AS. Ia juga pernah menjabat Associate Vice President di Argyle Street Management, di mana ia menangani eksekusi transaksi privat, perdagangan saham, futures, obligasi, serta hubungan investor.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/278/3211278//mnc_digital-EcBQ_large.jpg
MNC Digital Entertainment (MSIN) Mantapkan Strategi Menuju IPO Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/278/3210104//mnc_digital-sFhg_large.jpg
MNC Digital Entertainment (MSIN) Raih Pendapatan Rp3,833 Triliun Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184886//mnc_digital_entertainment-76Xt_large.jpg
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181867//mnc_digital-VDEJ_large.jpg
CTO MNC Digital Indonesia Raih Penghargaan The Most Intelligent CIO 2025 Berkat Inovasi Teknologi di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181858//msin-Tj0S_large.jpg
MSIN Masuk ke Dalam MSCI Indonesia Small Cap Index
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/278/3181002//msin-Pkhi_large.jpg
Pendapatan Capai Rp2,89 Triliun, Laba MNC Digital Entertainment Meroket 14%
