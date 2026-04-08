Berapa Gaji Astronot NASA per bulan? Segini Kisarannya

Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) mengungkap kisaran gaji astronot yang mencapai ratusan ribu dolar AS per tahun. Informasi ini kembali menarik perhatian publik seiring misi Artemis II yang akan mengelilingi Bulan.

Empat astronot yang tergabung dalam misi tersebut adalah Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman, dan Victor Glover. Mereka dijadwalkan melakukan perjalanan mengelilingi Bulan dalam program Artemis II.

Dalam misi tersebut, para astronot akan menempuh jarak hingga 248.655 mil dari Bumi. Jarak ini melampaui rekor penerbangan luar angkasa manusia sebelumnya yang dicapai misi Apollo 13 pada 1970.

Pada titik terjauhnya, awak pesawat ruang angkasa Orion diperkirakan mencapai jarak sekitar 252.756 mil dari Bumi sebelum kembali. Pencapaian ini berpotensi mencetak rekor baru dalam sejarah penerbangan luar angkasa manusia.

Enam hari setelah misi dimulai, para astronot melanjutkan pengumpulan data dan gambar Bulan saat pesawat menjauh dari Bumi. Mereka menjalankan berbagai tugas ilmiah selama perjalanan tersebut.

Direktur Divisi Pengembangan Sistem Eksplorasi NASA di Washington, Lori Glaze, menyatakan misi ini menjadi langkah penting bagi masa depan eksplorasi luar angkasa.

“Di NASA, kami berani meraih lebih tinggi, menjelajah lebih jauh, dan mencapai hal yang mustahil. Hal itu diwujudkan oleh para astronot Artemis II,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).

Ia menambahkan, misi tersebut tidak hanya memecahkan rekor, tetapi juga membuka harapan baru untuk kembali ke Bulan dan membangun pangkalan permanen di sana.

Di tengah pencapaian tersebut, perhatian publik juga tertuju pada besaran gaji astronot NASA.

Berdasarkan informasi resmi NASA, gaji tahunan astronot mencapai sekitar USD152.258 atau setara Rp2,5 miliar. Dengan demikian, rata-rata gaji per bulan berkisar Rp200 juta.