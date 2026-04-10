HOME FINANCE

Berkat Ekosistem Ultra Mikro, Usaha Minuman Sehat Ini Berhasil Perluas Jaringan Bisnis

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |20:09 WIB
Usaha minuman sehat ini berhasil perluas jangkauan pasar berkat dukungan Ekosistem Ultra Mikro. (Foto: dok BRI)
DEPOK – Di balik segelas jus kedondong dan cincau selasih yang menyegarkan, tersimpan perjuangan sosok perempuan bernama Elvira Safitri dalam membangun usaha minuman sehat dari nol hingga kini menjadi pilihan bagi pekerja di kawasan perkantoran di Depok, Jawa Barat.

Pada saat yang bersamaan, optimisme untuk terus berkembang terus tumbuh seiring hadirnya dukungan dari Ekosistem Ultra Mikro.

Elvira menuturkan bahwa perjalanan usahanya tidak selalu berjalan mulus. Setelah sempat menghadapi kegagalan, pada 2018 ia mulai bangkit dengan merintis usaha jus kemasan berbahan alami. “Dengan tekad yang kuat, saya kembali mencoba melalui usaha minuman sehat berbahan alami,” ucapnya.

Berbekal kreativitas dan resep sederhana, Elvira mulai memproduksi berbagai minuman seperti jus kedondong segar, cincau selasih hingga gula asem racikan sendiri yang menghadirkan cita rasa tradisional khas rumahan. Produk-produk tersebut tidak hanya menawarkan kesegaran, tetapi juga membawa nilai kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini.

Dengan modal awal yang diperoleh melalui program PNM Mekaar, Elvira memulai usahanya dari skala kecil. Dukungan dari PNM tersebut menjadi langkah awal bagi dirinya untuk aktif mengikuti berbagai bazaar dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat. Dari satu bazaar ke bazaar lainnya, ia menjalani proses tersebut dengan penuh kesabaran dan ketekunan.

