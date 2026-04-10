BRI Group Ekspansi di Timor Leste, Resmikan Kantor Cabang Pegadaian Pertama di Luar Negeri

DILI – Sebagai bagian dari BRI Group, PT Pegadaian meresmikan Pegadaian Branch Office di Timor Leste sebagai kantor cabang luar negeri pertama sekaligus menandai langkah awal ekspansi internasional Perseroan. Langkah ini menegaskan komitmen BRI Group dalam memperluas layanan keuangan inklusif lintas negara. Adapun kantor cabang tersebut berlokasi di Grand Diocese Colmera Complex, Av. Pres. Nicolau Lobato, Rai Nain, Colmera, Vera Cruz, Dili, Timor Leste.

Acara Grand Opening Pegadaian Branch Office Timor Leste tersebut diselenggarakan pada Senin (30/3) dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Timor Leste Mariano Assanami Sabino Lopes, Duta Besar Republik Indonesia untuk Timor Leste Okto Dorinus Manik, Senior Executive Vice President Ultra Micro Business BRI Muhammad Candra Utama, Komisaris Utama PT Pegadaian AM Putranto, Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, serta perwakilan perusahaan BUMN Indonesia yang bertempat di Timor Leste.

CEO BRI Group Hery Gunardi menyampaikan bahwa kehadiran Pegadaian di Timor Leste merupakan langkah strategis BRI Group dalam memperkuat sinergi sekaligus memperluas layanan ultra mikro ke luar negeri.

“Kehadiran Pegadaian di Timor Leste merupakan cerminan kemitraan yang semakin erat antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Sebagai bagian dari ekosistem Holding Ultra Mikro BRI Group, imbuh Hery, inisiatif ini juga menjadi wujud nyata komitmen BRI Group untuk terus memperkuat kolaborasi lintas negara, sekaligus menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran Pegadaian di Timor Leste memperkuat eksistensi BRI Group di negara tersebut, di mana BRI telah lebih dulu hadir sejak 2017.

Di Timor Leste, Pegadaian akan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dijangkau bagi pelaku usaha di Timor Leste agar memiliki modal untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu program yang dihadirkan adalah Gadai Peduli atau Gadai Bebas Sewa Modal, berupa fasilitas bebas sewa modal selama dua bulan dengan pinjaman maksimal USD100 pada periode April 2026.