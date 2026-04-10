Yayasan GoTo Merah Putih Hadirkan Lagi Beasiswa, Kuota Naik 5 Kali Lipat dan Bisa S1

JAKARTA - Gojek dan Yayasan GoTo Merah Putih (YGMP) kembali menghadirkan program Beasiswa Gojek yang telah dibuka pendaftarannya mulai dari 1 April 2026. Pada tahun ini, ada pembaruan dari sisi program guna memberikan manfaat yang lebih luas dan berdampak nyata.

Adapun pembaruan program ini di antaranya, pertama, peningkatan skala penerima dengan memperluas jumlah penerima manfaat hingga lima kali lipat.

Kedua, peningkatan cakupan akademik dengan fokus pada gelar Sarjana (S1), berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan aspirasi dari mitra driver yang percaya gelar Sarjana (S1) merupakan bekal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Ketiga, untuk pertama kalinya beasiswa ini dibuka juga untuk mitra driver, tidak hanya bagi anak mitra. Tujuannya untuk memberikan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidup setiap mitra driver untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Ketua Yayasan GoTo Merah Putih, Amelia Callista menyampaikan bahwa kehadiran program ini sejalan dengan momentum penerimaan melalui Jalur Prestasi (SNBP) dan Jalur Ujian (SNBT).