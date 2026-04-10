Yayasan GoTo Merah Putih Hadirkan Lagi Beasiswa, Kuota Naik 5 Kali Lipat dan Bisa S1

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |20:45 WIB
Gojek dan Yayasan GoTo Merah Putih kembali hadirkan program Beasiswa Gojek. (Foto: dok Ist)
JAKARTA - Gojek dan Yayasan GoTo Merah Putih (YGMP) kembali menghadirkan program Beasiswa Gojek yang telah dibuka pendaftarannya mulai dari 1 April 2026. Pada tahun ini, ada pembaruan dari sisi program guna memberikan manfaat yang lebih luas dan berdampak nyata.

Adapun pembaruan program ini di antaranya, pertama, peningkatan skala penerima dengan memperluas jumlah penerima manfaat hingga lima kali lipat.

Kedua, peningkatan cakupan akademik dengan fokus pada gelar Sarjana (S1), berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini merupakan aspirasi dari mitra driver yang percaya gelar Sarjana (S1) merupakan bekal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

Ketiga, untuk pertama kalinya beasiswa ini dibuka juga untuk mitra driver, tidak hanya bagi anak mitra. Tujuannya untuk memberikan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidup setiap mitra driver untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Ketua Yayasan GoTo Merah Putih, Amelia Callista menyampaikan bahwa kehadiran program ini sejalan dengan momentum penerimaan melalui Jalur Prestasi (SNBP) dan Jalur Ujian (SNBT). 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/11/3211761//bri_sepakati_pembagian_dividen_tunai-yFfp_large.jpeg
BRI Setujui Dividen Tunai Rp52,1 Triliun dan Perkuat Fundamental Kinerja di RUPST 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/11/3211757//usaha_minuman_sehat_ini_berhasil_perluas_jangkauan_pasar_berkat_dukungan_ekosistem_ultra_mikro-y7To_large.jpeg
Berkat Ekosistem Ultra Mikro, Usaha Minuman Sehat Ini Berhasil Perluas Jaringan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/11/3211685//peresmian_kantor_cabang_pegadaian_di_timor_leste-Vypj_large.jpeg
BRI Group Ekspansi di Timor Leste, Resmikan Kantor Cabang Pegadaian Pertama di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/11/3211683//bri_umumkan_pengalihan_saham_bri_mi_dan_pnm_im_kepada_danantara-rdO3_large.jpeg
BRI Alihkan Saham BRI-MI dan PNM-IM ke Danantara, Dukung Konsolidasi Investasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/340/3211638//gubernur_kalimantan_tengah_agustiar_sabran-Tpzo_large.jpg
ASN Kalteng Kini Kerja Fleksibel, Satu Hari WFH Mulai Berlaku Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/11/3211618//bri_dukung_kelancaran_ibadah_haji_2026-f3BA_large.jpeg
Dukung Kelancaran Ibadah Haji, BRI Siapkan SAR152,49 Juta untuk Living Cost Jemaah
