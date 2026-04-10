Rupiah Lesu, Terkoreksi ke Rp17.104 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini. Rupiah turun 14 poin atau sekitar 0,08 persen ke level Rp17.104 per dolar AS.

Pengamat Pasar Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa sentimen datang dari eksternal, yakni meredanya ketegangan atas gencatan senjata dua minggu yang rapuh antara AS dan Iran, sementara Israel memberi sinyal potensi pembukaan diplomatik dengan menyatakan siap memulai pembicaraan langsung dengan Lebanon sesegera mungkin.

“Lalu lintas kapal melalui selat tersebut berada jauh di bawah 10 persen dari volume normal pada hari Kamis meskipun ada gencatan senjata karena Teheran menegaskan kendalinya dengan memperingatkan kapal untuk tetap berada di perairan teritorialnya saat melakukan hal tersebut,” tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (9/4/2026).

Adapun Iran dan AS sepakat pada hari Selasa untuk gencatan senjata dua minggu yang dimediasi oleh Pakistan, tetapi pertempuran masih terjadi setelah pengumuman tersebut.

Para analis mengatakan Pakistan akan mencoba mendorong kesepakatan perdamaian yang lebih langgeng, tetapi mungkin kekurangan pengaruh yang dibutuhkan untuk memaksa pembukaan kembali jalur perairan strategis tersebut.