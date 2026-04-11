Kini Bayar UTBK SNBT Makin Praktis dan Cepat Pakai BRImo, Tanpa Antre!

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang mudah, cepat, dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah kemudahan pembayaran Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) yang kini dapat dilakukan secara praktis melalui aplikasi BRImo.

Momentum UTBK SNBT setiap tahunnya selalu diwarnai dengan tingginya antusiasme calon mahasiswa dari seluruh Indonesia. Dalam proses tersebut, pembayaran menjadi salah satu tahapan penting yang harus dilakukan secara tepat waktu. Menjawab kebutuhan tersebut, BRI menghadirkan solusi pembayaran digital yang efisien sehingga peserta tidak perlu lagi datang ke kantor cabang maupun mengantre di ATM.

Direktur Information Technology BRI Saladin D Effendi menyampaikan bahwa kemudahan pembayaran UTBK SNBT melalui BRImo merupakan bagian dari upaya BRI dalam mendorong transformasi digital sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di kalangan generasi muda.

“BRI terus berinovasi dalam menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Melalui BRImo, proses pembayaran UTBK SNBT dapat dilakukan dengan lebih praktis, cepat, dan aman. Hal ini diharapkan dapat membantu calon mahasiswa untuk lebih fokus dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian tanpa harus terkendala proses administratif,” ujar Saladin.

Dengan antarmuka yang ramah pengguna, BRImo memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis guna menjaga kenyamanan dan kepercayaan nasabah dalam bertransaksi secara digital.