RI Akan Chaos Narasi Keliru, Seskab Teddy Buka-bukaan Kondisi Ekonomi

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya buka-bukaan soal kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Menurutnya, narasi Indonesia akan mengalami situasi chaos dalam waktu dekat adalah keliru. Teddy memastikan bahwa kondisi nasional saat ini tetap aman dan terkendali.

“Saya mau luruskan beberapa isu. Tadi ada pertanyaan, jadi beberapa waktu lalu sempat ada isu yang menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan chaos ya. Pertama, saya minta maaf mau luruskan, itu adalah narasi yang keliru. Tidak ada itu chaos-chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali,” kata Seskab Teddy kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Teddy pun menyampaikan bahwa data memperlihatkan ekonomi Indonesia mengarah ke tren positif dengan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika global saat ini.

Teddy menyampaikan bahwa di tengah konflik global dan dampak dari situasi perang di Timur Tengah, kondisi di Indonesia saat ini berada dalam keadaan terkendali.

"Buktinya apa? Satu, di tengah konflik global dan dampak di Timur Tengah, perang di Timur Tengah, banyak sekali negara yang menaikkan harga BBM, kesulitan BBM. Tapi justru Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali," kata Teddy.

Kedua, katanya, data perekonomian dari ekonom yang benar menunjukkan, Indonesia mengarah ke tren positif dan optimis serta daya beli masyarakat terjaga.

"Kemudian yang kedua, data perekonomian dari ekonom yang benar menunjukkan kita mengarah ke optimistik. Daya beli masyarakat terjaga." ujarnya.