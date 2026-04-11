Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi di April 2026, Ini Kabar Terbaru dari Bahlil

Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi di April 2026, Ini Kabar Terbaru dari Bahlil (Foto: Setpres)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, rencana penyesuaian harga BBM nonsubsidi di April 2026 masih dalam kajian pemerintah. Meskipun harga minyak dunia saat ini telah menyentuh USD100 per barel.

Bahlil mengatakan, pembahasan terkait penyesuaian harga BBM nonsubsidi telah dilakukan bersama oleh SPBU swasta. Namun hingga saat ini belum menemukan titik terang untuk melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi.

"Nanti kita akan menjelaskan di saat sudah melakukan penyelesaian, exercise ya. Exercise sedikit lagi," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Ketika ditanya mengenai waktu kepastiannya, Bahlil masih belum bisa mengungkapnya. Dia meminta setiap pihak untuk menunggu prosesnya selesai.

"Ya tunggu ya," singkatnya