Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Aturan Baru SLIK OJK, Pengusaha Properti: Ini yang Ditunggu Sudah Lama

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |18:49 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha properti merespons positif aturan baru Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat masyarakat memiliki rumah. Catatan kredit di SLIK sebesar Rp1 juta ke bawah kini dapat mengajukan kredit rumah subsidi. Sementara, sistem SLIK juga yang hanya menampilkan riwayat pinjaman di atas Rp1 juta. 

Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menekankan selama ini debitur yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa mengajukan KPR lantaran masalah SLIK

"Ini (penyesuaian SLIK oleh OJK) adalah sesuatu yang ditunggu sudah lama bukan hanya oleh pengembang, tapi buat masyarakat," kata Ari dalam momen jumpa pers di kantor OJK, Senin (13/4/2026).

"Selama ini masalahnya, andaikan ada 20 orang yang booking di kami, semuanya masyarakat miskin, nah itu hanya 3 orang yang bisa diproses. Kenapa? 17-nya kena masalah SLIK. SLIK-nya itu kecil-kecil, cuma Rp50 ribu, Rp100 ribu," sambungnya.

Senada, Ketua Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas Jaya) Andre Bangsawan mengatakan, diskresi OJK soal SLIK ini seolah angin segar bagi industri perumahan subsidi, terlebih Apernas Jaya yang 90 persen di antaranya berisi developer berlevel kecil. 

"Kami membangun hanya 100 unit (rumah subsidi) Kalau ditanya siapa yang ditutupkan oleh program (tiga juta rumah subsidi) Presiden Prabowo, kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, ya tentunya kami," ujar dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Properti KPR SLIK SLIK OJK OJK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/320/3212216/ojk-Hbq4_large.png
Punya Utang di SLIK Rp1 Juta Bisa KPR Subsidi, OJK: Penilaian Tetap di Bank 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/470/3212166/ojk-hVAF_large.jpg
Aturan Terbaru SLIK OJK Hanya di Atas Rp1 Juta, Permudah Akses KPR Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/622/3211601/pinjol-n6G3_large.jpg
OJK soal Pelaku Galbay Pinjol: Utang Tak Hangus Setelah 90 Hari, Terus Ditagih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210790/ojk-kfY0_large.jpg
Pertumbuhan Kredit Melambat ke 9,37 Persen, Ini Penjelasan OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/278/3210782/bei-lzsY_large.jpg
OJK, BEI dan KSEI Rampungkan Reformasi Transparansi Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210774/ojk-kH7D_large.jpg
OJK Blokir 33 Ribu Rekening Judi Online
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement