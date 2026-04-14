IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 7.598

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka naik 1,31 persen ke level 7.598 pada hari ini, Selasa (14/4/2026).

Beberapa menit berjalan, IHSG melanjutkan penguatan 1,32 persen ke 7.599, dengan 426 saham di zona hijau, 98 melemah, dan 435 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,4 triliun, dengan volume 2,3 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 naik 1,40 persen ke 756, indeks JII naik 1,15 persen ke 528, indeks MNC36 naik 1,33 persen ke 319, dan IDX30 naik 1,30 persen ke 404.

Untuk indeks sektoral semua kompak di zona hijau seperti konsumer non siklikal, konsumer siklikal, properti, infrastruktur, bahan baku, keuangan, transportasi, industri, teknologi, kesehatan, energi.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY), PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA), dan PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI).