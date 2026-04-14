IHSG Ditutup Melonjak 2,34% ke 7.675, Didukung Kepercayaan Investor

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada sesi terakhir perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/Aldi Chandra)

JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada sesi terakhir perdagangan hari ini. IHSG naik 175,76 poin atau 2,34% ke level 7.675,95.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (14/4/2026), terdapat 570 saham menguat, 163 saham melemah, dan 226 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp24,5 triliun dari 49,4 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 2,41% ke level 764, indeks JII menguat 1,71% ke level 531, indeks IDX30 naik 1,77% ke level 406, dan indeks MNC36 menguat 1,43% ke level 319.

Penguatan IHSG dalam beberapa hari terakhir dinilai menjadi sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan investor terhadap arah reformasi pasar modal Indonesia.

Di tengah ketidakpastian global, tren ini mencerminkan respons pasar yang semakin konstruktif terhadap berbagai kebijakan yang digulirkan regulator.