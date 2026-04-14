HOME FINANCE HOT ISSUE

Kampung Nelayan Merah Putih Perluas Akses Pasar Digital dan Literasi Keuangan

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |11:49 WIB
Kampung Nelayan Dapat Literasi Keuangan hingga Perluas Akses Pasar dari E-Commerce. (Foto :okezone.com/KKP)
JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng platform lokapasar (e-commerce) untuk memperluas akses pasar sekaligus memberikan literasi keuangan kepada pengurus Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Para pengurus koperasi didorong menghasilkan produk berdaya saing dan mengelola usaha secara profesional.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Machmud, menjelaskan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari strategi pengembangan KNMP sebagai program prioritas untuk membangun ekosistem usaha di tingkat desa dan sentra produksi.

Menurut dia, peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi kunci agar hasil perikanan tidak hanya meningkat secara volume, tetapi juga memberikan nilai tambah dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

“Tantangan utama pelaku usaha perikanan tidak hanya pada aspek produksi, tetapi juga pada pengelolaan usaha. Banyak usaha yang sebenarnya berjalan, tetapi belum berkembang karena pengelolaan keuangannya belum tertata,” ujar Machmud di Jakarta, Senin (14/4/2026).

Machmud menilai literasi keuangan dan akses pasar digital merupakan faktor penting dalam memperkuat kapasitas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM di kawasan pesisir.

Menurutnya, dengan pengelolaan usaha yang lebih tertata dan akses pasar yang lebih luas, pelaku usaha tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah, memperoleh harga yang lebih baik, serta memperluas jangkauan pemasaran secara berkelanjutan.

