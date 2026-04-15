IHSG Berpotensi ke Level 7.843, Ini Rekomendasi Sahamnya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatannya pada akhir perdagangan Selasa (14/4/2026). IHSG ditutup perkasa 2,34 persen ke level 7.675 di tengah dominasi pembelian yang meningkat.

Tim riset MNC Sekuritas memproyeksikan IHSG berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini, Rabu (15/4/2026). Proyeksi tersebut didasarkan pada analisis teknikal yang menunjukkan target penguatan minimal IHSG yang diperkirakan sudah tercapai.

"Saat ini, posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave [iv] dari wave A label hitam atau bagian dari wave B pada label merah, dimana akan membawa IHSG ke rentang 7,700-7,843 sekaligus menguji area resistancenya," kata MNC Sekuritas dalam MNCS Daily Scope.

Meski demikian, pelaku pasar diminta tetap berhati-hati terhadap potensi koreksi lanjutan. MNC Sekuritas mengingatkan adanya peluang pelemahan menuju area 7.587-7.639.

"Cermati area koreksi terdekat yang berada di 7.587-7.639," lanjutnya.

Untuk level support IHSG berada di area 7.488, 7.351. Sementara itu, level resistance terdekat berada di kisaran 7.700, 7.861. Adapun beberapa saham yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: