Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jurus Bea Cukai Optimalkan Penerimaan di Tengah Konflik Global

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |16:40 WIB
Bea Cukai melakukan optimalisasi penerimaan negara serta memperkuat integritas pegawai. (Foto: Okezone.com/Bea Cukai)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) Djaka Budhi Utama melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kantor wilayah untuk mendorong optimalisasi penerimaan negara serta memperkuat integritas pegawai.

Kunjungan tersebut mencakup Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, serta Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II, yang dipusatkan di Kudus, Kediri, dan Pasuruan guna menyampaikan arahan strategis secara langsung kepada jajaran.

“Di tengah kondisi global yang diwarnai konflik, kita tidak boleh menurunkan kualitas pelayanan dan pengawasan,” ujar Djaka, Kamis (16/4/2026).

Kunjungan diawali di Bea Cukai Kudus sebagai pusat konsolidasi Kanwil Jawa Tengah dan DIY. Djaka menyoroti transformasi kantor tersebut yang kini tidak hanya bertumpu pada sektor cukai, tetapi juga berkembang pesat pada kawasan berikat.

Ia menekankan pentingnya fokus pada dua core business tersebut, serta mendorong seluruh jajaran tetap optimistis dalam mencapai target penerimaan tahun 2026. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas melalui penerapan prinsip zero fraud dan menghindari praktik yang dapat merusak kepercayaan publik.

Penguatan kerja tim juga menjadi perhatian utama. Menurutnya, kinerja organisasi tidak dapat dicapai secara individual, melainkan melalui kolaborasi yang solid. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Bea Cukai dituntut mampu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan pemberian fasilitas kepada pelaku usaha tanpa mengorbankan kualitas pelayanan maupun pengawasan.

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement