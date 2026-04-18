Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina yang Naik per 18 April 2026

JAKARTA - Daftar lengkap harga BBM Pertamina yang naik per 18 April 2026. Harga BBM nonsubsidi yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mulai hari ini, Sabtu (18/4/2026).

Mengutip laman resmi Pertamina harga Pertamax Turbo untuk wilayah DKI Jakarta naik menjadi Rp19.400 per liter dari harga per 1 April 2026 sebesar Rp13.100 per liter.

Untuk harga Dextlite naik menjadi Rp23.600 per liter, naik dari 1 April 2026 yang sebesar Rp14.200 per liter.

Sedangkan, untuk Pertamina Dex, harga naik menjadi Rp23.900 per liter dari sebelumnya Rp14.500 per liter.

Berikut harga BBM Pertamina: