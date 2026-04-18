Update Terbaru Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |12:44 WIB
BBM Shell (Foto: Okezone)
JAKARTA - Update terbaru harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP. Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah resmi mengalami kenaikan. 

Pertamina dan BP-AKR menjadi dua pengelola SPBU yang mengerek harga bensinya. Sementara, Shell dan Vivo Energy terpantau masih menahan harga BBM-nya. 

Di sisi lain, ketersediaan BBM di mayoritas SPBU Shell masih mengalami kelangkaan alias kosong. 

Berikut daftar lengkap harga BBM di seluruh operator SPBU per Sabtu (18/4/2026). 

BBM

Solar Subsidi (CN 48): Rp6.800 per liter (tetap).
Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter.
Pertamax (RON 92): Rp12.300 per liter.
Pertamax Green (RON 95): Rp13.150.
Pertamax Turbo (RON 98): Rp19.400 (naik Rp6.300).
Dexlite: Rp23.600 per liter (naik Rp9.400).
Pertamina Dex: Rp23.900 per liter (naik Rp9.400). 

 

