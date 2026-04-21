HOME FINANCE

Dukung Kepemimpinan Perempuan, BRI Raih Tiga Penghargaan Infobank 500 Most Outstanding Women 2026

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |18:37 WIB
Dukung Kepemimpinan Perempuan, BRI Raih Tiga Penghargaan Infobank 500 Most Outstanding Women 2026
BRI raih tiga penghargaan di Infobank 500 Most Outstanding Women 2026. (Foto: dok BRI)
SURAKARTA – Daftar figur perempuan inspiratif yang dirilis dalam Majalah Infobank edisi April 2026 menjadi bentuk apresiasi terhadap peran perempuan di berbagai sektor, mulai dari sektor keuangan, BUMN, hingga publik.

Penghargaan ini diberikan kepada para perempuan inspiratif dalam Malam Apresiasi Infobank 500 Most Outstanding Women 2026 yang mengusung tema “Women, Art & Society: The Creative Power of Indonesian Women” di Wisma Batari, Surakarta (17/4/2026).

Dalam ajang tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk meraih sejumlah penghargaan yang diberikan kepada jajaran manajemen sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan perempuan di industri perbankan nasional. Wakil Direktur Utama BRI Viviana Dyah Ayu dianugerahi penghargaan The Future Women Leader 2026. Sementara itu, Direktur Treasury dan International Banking BRI Farida Thamrin dan Direktur Manajemen Risiko BRI Ety Yuniarti masing-masing meraih penghargaan The Most Outstanding Women in Banking Industry.

Penghargaan ini mencerminkan kualitas kepemimpinan perempuan di lingkungan BRI yang terus diperkuat melalui budaya kerja yang inklusif dan berorientasi pada kinerja, sekaligus menegaskan komitmen Perseroan dalam mendorong peran perempuan sebagai penggerak ekonomi, khususnya di sektor UMKM yang menjadi fondasi ekonomi kerakyatan. 

Direktur Manajemen Risiko BRI Ety Yuniarti menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi refleksi atas komitmen BRI dalam memperkuat kepemimpinan perempuan, sekaligus mendorong peran perempuan sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

“Penghargaan ini mencerminkan bagaimana kepemimpinan perempuan di BRI terus berkembang dan memberikan kontribusi dalam penguatan organisasi. BRI menghadirkan ruang yang setara bagi perempuan untuk berkembang dan mengambil peran strategis, baik di dalam organisasi maupun dalam pemberdayaan sektor UMKM. Melalui peran tersebut, perempuan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Saat ini, BRI tercatat memiliki 36 ribu pekerja perempuan atau setara 43 persen dari total 86 ribu pekerja. Komposisi tersebut menjadikan BRI sebagai lingkungan kerja yang inklusif dan kondusif bagi perempuan untuk berkembang dan mengembangkan potensi terbaiknya. 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/11/3213866//bni_dorong_kesetaraan_gender_di_lingkungan_kerja-SdR2_large.jpg
BNI Dorong Kesetaraan Gender, Perkuat Peran Perempuan di Dunia Kerja dan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/12/3213855//rising_girls_her_purpose-AjnS_large.jpg
Plataran Menteng dan Rising Girls Dorong Kepemimpinan Perempuan Berdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/16/3213792//asus_expertbook_p1_pm1403-Ad9Y_large.jpg
ASUS ExpertBook P1 PM1403, Laptop Bisnis dengan Performa Konsisten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/11/3213750//bni_ajak_430_perempuan_flores_menganyam_daun_lontar-dEvn_large.jpeg
Berdaya lewat Karya, BNI Ajak 430 Perempuan NTT Menganyam Daun Lontar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/11/3213739//senior_vice_president_marketing_pt_pegadaian_yudi_sadono-5zbN_large.jpeg
Pelayanan Emas Digital Unggul, Pegadaian Raih Apresiasi di Indonesia WOW Brand 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/11/3213744//penandatanganan_pjbtl_dan_mou_oleh_sejumlah_produsen_batu_bara-XBFS_large.jpeg
Dukung Green Mining, PLN Siap Pasok Listrik Hijau di Sektor Tambang
