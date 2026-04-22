Lonjakan Investor Retail Dorong Kinerja Sekuritas, BRIDS Raih Laba Lebih dari 200 Persen di 2025

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |18:21 WIB
Lonjakan Investor Retail Dorong Kinerja Sekuritas, BRIDS Raih Laba Lebih dari 200 Persen di 2025
BRI Danareksa Sekuritas (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pertumbuhan pesat jumlah investor retail di pasar modal Indonesia mulai mendorong kinerja pelaku industri sekuritas. PT BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 23% dan pertumbuhan laba operasional yang signifikan lebih dari 200% sepanjang 2025.

Capaian tersebut mencerminkan ekspansi kuat pada segmen retail berbasis digital dan peningkatan efektivitas implementasi strategi usaha Perusahaan dalam menangkap peluang pasar yang didukung oleh penguatan model bisnis dan peningkatan kualitas operasional secara berkelanjutan. 

Di tengah kondisi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian, perekonomian Indonesia tetap tumbuh 5,11% secara tahunan. Stabilitas ini turut menopang kinerja pasar modal, tercermin dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 22% sepanjang tahun lalu dengan pencapaian rekor tertinggi (all-time high) sebanyak 24 kali, kapitalisasi pasar menembus 16.000 dan ditutup di level 8.646 pada akhir tahun.

Sejalan dengan itu, basis investor domestik terus meningkat. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menunjukkan jumlah investor telah mencapai 20,32 juta Single Investor Identification (SID) pada akhir 2025, tumbuh sekitar 37% secara tahunan. Peningkatan ini terutama didorong oleh investor retail, khususnya pada instrumen reksa dana.

Plt. Direktur Utama BRIDS, Fifi Virgantria, menyampaikan bahwa tren pertumbuhan investor retail menjadi pendorong utama kinerja perusahaan, terutama melalui kanal digital. Secara struktur pendapatan, bisnis brokerage masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 54%, di mana segmen retail mendominasi hingga 52% dari porsi tersebut, seiring pertumbuhan signifikan pada kanal online retail yang meningkat hingga 156% dibandingkan tahun sebelumnya

“Kinerja sepanjang 2025 ini mencerminkan keberhasilan implementasi transformasi bisnis yang dijalankan secara konsisten beberapa tahun terakhir, segmen retail BRIDS menjadi kontributor utama, khususnya melalui platform digital yang terus berkembang dan didukung oleh optimalisasi teknologi digital,” ujarnya.

 

