Anak Usaha DMS Propertindo (KOTA) Kembangkan Accola Sport Centre di BSD 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |14:17 WIB
Anak Usaha DMS Propertindo (KOTA) Kembangkan Accola Sport Centre di BSD 
JAKARTA - PT DMS Laguna yang merupakan bagian dari PT DMS Propertindo Tbk (KOTA), secara resmi mengembangkan Accola Sport Centre, sebuah kawasan sport dan lifestyle modern yang dibangun di atas lahan seluas ±1,4 hektar di kawasan Ciater, Serpong, Tangerang Selatan.

Berlokasi strategis di Jl. Al-Hikmah, kawasan ini berada di tengah lingkungan residential dan mixed-use yang dinamis, dengan akses mudah menuju jalan utama dan konektivitas langsung ke tol Jakarta– Serpong, menjadikannya destinasi yang mudah dijangkau dari berbagai wilayah Jabodetabek.

Seiring dengan meningkatnya tren gaya hidup sehat dan popularitas olahraga seperti padel dan mini soccer di kalangan urban, Perseroan melihat adanya peluang untuk menghadirkan fasilitas terintegrasi yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana olahraga, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial.

Konsep kawasan ini mengusung pengalaman “beyond the game”, di mana aktivitas olahraga tidak hanya berfokus pada performa, tetapi juga membangun koneksi sosial dan gaya hidup sehat dalam satu ekosistem yang modern dan nyaman. 

Area dirancang dengan alur pengalaman yang mengalir, dimulai dari zona aktif seperti mini soccer dan gym, hingga berakhir di area sosial seperti café dan billiard.

Direktur PT DMS Laguna menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan destinasi lifestyle yang relevan dengan tren urban saat ini.

"Pengembangan Accola Sport Centre merupakan bagian dari strategi kami dalam meningkatkan porsi recurring income Perseroan. Kami melihat tren sport & lifestyle sebagai peluang pertumbuhan baru yang memiliki potensi monetisasi yang berkelanjutan. Accola Sport Centre kami rancang tidak hanya sebagai fasilitas olahraga, tetapi juga sebagai destinasi yang mengintegrasikan aktivitas, komunitas, dan gaya hidup dalam satu ekosistem,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2026).

 

