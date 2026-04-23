JAKARTA - Siapakah pemilik Matahari Department Store yang resmi ganti nama? PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) resmi mengganti nama menjadi PT MDS Retailing Tbk.

Perubahan nama Matahari Department Store menjadi MDS Retailing telah disepakati oleh pemegang saham LPPF yang diputuskan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 April 2026. Berdasarkan risalah RUPSLB, persetujuan nama baru perseroan dilakukan karena adanya perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang Nama Perseroan.

"Menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Matahari Department Store Tbk menjadi PT MDS Retailing Tbk," tulis ringkasan risalah RUPSLB LPPF.

Perubahan nama Matahari Department Store menjadi MDS Retailing hanya pada tingkat entitas perseroan, sedangkan operasional tetap berjalan dengan merek masing-masing, termasuk Matahari atau Matahari Department Store.

CEO MDS Retailing Monish Mansukhani menjelaskan, perubahan nama dari Matahari Department Store menjadi MDS Retailing seiring langkah perseroan yang bertumbuh melampaui model bisnis berformat tunggal menjadi perusahaan yang mengelola berbagai merek dan konsep pengalaman belanja yang lebih relevan.

"Kami tetap berkomitmen untuk berinovasi, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen, dan menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh pemangkut kepentingan," katanya dalam keterangan resmi seperti dikutip Kamis, Jakarta, (23/4/2026).

Lalu siapa pemilik Matahari Department Store yang resmi ganti nama?