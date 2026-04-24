ESDM Bakal Usut Penyebab Mati Listrik di Jakarta

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |15:21 WIB
Wamen ESDM (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) untuk mengusut penyebab mati listrik yang di Jakarta beberapa waktu lalu. 

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengaku juga ikut terdampak akibat mati listrik yang kompak terjadi di wilayah Jakarta pada Kamis (23/4/2026). 

"Saya juga terkena dampak tuh. Jadi ini sudah di koordinasikan, tim dari Dirjen Ketenagalistrikan juga sudah melakukan koordinasi dengan PLN usut penyebabnya apa," ujarnya saat ditemui di Kantor ESDM, Jumat (24/4/2026). 

Wamen Yuliot mengatakan salah satu langkah yang dipersiapkan dari kejadian tersebut adalah rencana penggantian beberapa peralatan di gardu induk jika ditemukan kesalahan sistem yang mengakibatkan mati listrik beberapa waktu lalu. 

"Kemudian dari penyebab itu, diselesaikan termasuk kemungkinan pergantian itu peralatan di beberapa gardu induk," lanjutnya. 

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf pasca padamnya lisitik di beberapa Jakarta pada pukul 10.25 WIB, Kamis (23/4). Kondisi ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika memastikan pihaknya akan terus memperkuat sistem kelistrikan di Indonesia. "PLN terus berupaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan serta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Haris dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214294//diskon_listrik_pln-DCEY_large.jpg
Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN di April 2026 Sampai Kapan? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214324//listrik_pln-Ig1v_large.jpg
PLN Pastikan Listrik Sudah Pulih 100 Persen di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214281//pln-Z72V_large.jpeg
Fakta-Fakta Pemadaman Listrik di Jakarta akibat Gangguan Suplai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214232//listrik-bEm9_large.jpeg
PLN Pulihkan Listrik Padam di Jakarta, Seluruh Personel Siaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214216//pln-kU70_large.jpeg
Listrik Padam di Jakarta, PLN Ungkap Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214132//diskon_listrik_pln-30qV_large.jpg
Promo Diskon Listrik 50 Persen PLN di April 2026 Sampai Kapan? Ini Batas Waktunya 
