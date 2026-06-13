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Listrik Padam Bergilir di Jabodetabek, PLN Buka Suara

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |08:15 WIB
Listrik Padam Bergilir di Jabodetabek, PLN Buka Suara
PT PLN (Persero) merespons pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. (Foto :Okezone.com/PLN)
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JAKARTA - PT PLN (Persero) merespons pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa, termasuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Pemadaman listrik berlangsung selama satu hingga tiga jam di beberapa lokasi dan memicu keluhan masyarakat. Menanggapi kondisi tersebut, PLN menyatakan telah terjadi kendala operasional yang menyebabkan berkurangnya pasokan listrik di sejumlah wilayah.

Meski demikian, perseroan memastikan sistem kelistrikan Jawa secara keseluruhan tetap beroperasi dan berada dalam kondisi terkendali.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas gangguan yang sempat terjadi.

"PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Kami juga mengimbau pelanggan untuk mengikuti perkembangan informasi melalui kanal komunikasi resmi, termasuk di unit PLN setempat," ujar Gregorius dalam keterangan tertulis.

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