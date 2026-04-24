HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Tunjuk 2 Plh Gantikan Dirjen Kemenkeu yang Dicopot

Rohman Wibowo , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |19:35 WIB
Purbaya Tunjuk 2 Plh Gantikan Dirjen Kemenkeu yang Dicopot
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menunjuk pejabat sementara untuk mengisi dua posisi direktur jenderal di Kementerian Keuangan yang sebelumnya dijabat Febrio Nathan Kacaribu dan Luky Alfirman. Mereka dicopot dari jabatannya diterpa isu internal di kementerian.

Adapun Purbaya memilih Sudarto sebagai sebagai Plh. Dirjen Anggaran, yang menggantikan posisi Luky Alfirman. Sebelumnya, Sudarto menjabat Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara di Kemenkeu. 

Berikutnya, Ferry Ardianto ditunjuk, yang sebelumnya menjabat Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi menggantikan posisi Febrio Nathan Kacaribu sebagai Plh. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Keduanya, mulai aktif bekerja sejak 21 April 2026.

"Pak Darto PhD. Dia lama di (bagian) anggaran. Pak Ferry itu di Jepang ambil gelar Master-nya, Doctor-nya di Colorado Economics. Jadi itu orang-orang kuat di Departemen Keuangan. Emang saatnya dinaikkan. Sudah cukup lama di sini (Kemenkeu)," kata Purbaya saat jumpa pers di gedung BPPK, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya mengatakan isu miring soal ketahanan fiskal di beberapa waktu lalu mulai dari sisa anggaran yang hanya cukup sekian waktu diyakini muncul dari internal Kemenkeu. Keputusan mencopot Febrio dan Luky tidak terlepas dari isu tersebut, meski tidak beririsan langsung.

"Iya dan tidak (terkait antara isu miring Kemenkeu dan pencopotan dua dirjen). Iya ada sedikit tapi tidak itu aja (penyebab pencopotan). Ada yang lain-lain," kata Purbaya menjawab isu pencopotan dua mantan dirjen tersebut.

"Tapi yang jelas selalu ada berita dari sini, dari Kementerian Keuangan berita keluar. Yang pertama katanya uangnya cuma 3 minggu habis. Terus sekarang keluar lagi tinggal 120 (triliun)," imbuhnya.

 

Purbaya Ungkap Alasan Potong Anggaran Kementerian
Soal PPN Jalan Tol, Ini Penjelasan Purbaya  
Purbaya Sebut Proyek Whoosh dan LRT Minim Pengawasan Negara 
Purbaya Setor 3 Nama Dirjen Baru ke Prabowo Bulan Depan
Purbaya Copot Febrio Kacaribu dan Luky Alfirman
Ide Purbaya Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka, Bandingkan Selat Hormuz
