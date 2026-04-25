HOME FINANCE HOT ISSUE

Andalkan Jalur Laut, Pasokan BBM Indonesia Timur Dipastikan Aman

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |12:38 WIB
PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM di kawasan timur Indonesia tetap terjaga dengan mengandalkan jalur laut. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan BBM di kawasan timur Indonesia tetap terjaga dengan mengandalkan jalur laut sebagai tulang punggung distribusi energi melalui penguatan peran Terminal BBM Wayame di Ambon sebagai hub strategis penyaluran di wilayah Maluku.

Sebagai Subholding Downstream Pertamina, Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan sistem distribusi energi berbasis laut guna menjawab tantangan geografis wilayah kepulauan. Dukungan armada tanker yang beroperasi secara terintegrasi memastikan pasokan BBM dapat tersalurkan secara tepat waktu dan berkelanjutan.

Distribusi energi ke Terminal BBM Wayame didukung oleh armada yang beroperasi secara berkelanjutan melalui jalur laut dengan jenis kapal Medium Range (MR) Tanker dan General Purpose Tanker.

Armada yang terlibat antara lain PIS Cepu, Matindok, Merauke, Krasak, Klawotong, dan Katomas dengan kapasitas berkisar antara 17.500 deadweight tonnage (DWT) hingga 50.000 DWT sehingga mampu mengangkut BBM dalam jumlah besar sekaligus menjangkau pelabuhan dengan keterbatasan tertentu.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun, menyampaikan bahwa jalur laut memiliki peran strategis dalam memastikan pemerataan energi nasional.

“Distribusi energi melalui jalur laut menjadi backbone dalam menjangkau wilayah kepulauan. Kami memastikan kesiapan operasional dan armada agar pasokan energi tetap merata, khususnya di kawasan timur Indonesia,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026).

Dengan posisi strategis Ambon sebagai simpul distribusi energi di kawasan timur, optimalisasi jalur laut menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan akses energi yang adil dan merata hingga ke wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan.

(Feby Novalius)

ESDM Uji Kelayakan Bobibos Sebagai BBM
