HOME FINANCE HOT ISSUE

Tabrakan Kereta KRL vs KA Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Kepala BP BUMN Ungkap Instruksi Presiden Prabowo

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |07:00 WIB
JAKARTA - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria buka suara mengenai insiden tabrakan kereta KRL vs KA Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 malam.

Dony memastikan penanganan korban kecelakaan kereta api antara KRLdan KA Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur menjadi prioritas utama.

​"Fokus utama kami saat ini bukan hanya pemulihan operasional jalur, tetapi memastikan setiap individu yang terdampak mendapatkan penanganan yang paling cepat dan terbaik," ujar Dony dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Hal ini disampaikan Dony ketika meninjau langsung lokasi musibah kecelakaan kereta api di wilayah Bekasi Timur, Selasa dini hari bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan utusan khusus Presiden Raffi Ahmad.

​Kehadiran para pejabat tinggi pemerintah di lokasi kejadian pada pukul 00.00 WIB itu untuk menyampaikan langsung rasa duka dan prihatin, sekaligus memantau proses evakuasi.

​"Atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah, BP BUMN serta Danantara, kami mengucapkan duka yang mendalam dan permohonan maaf yang setulus-tulusnya atas musibah yang terjadi," ujar Dony.

Dony menegaskan bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto sangat jelas, yakni keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Saat ini, seluruh energi dikerahkan untuk memastikan layanan medis bagi para korban berjalan cepat dan tepat.

​Dalam peninjauan tersebut, Dony bersama Sufmi Dasco Ahmad juga berdialog dengan petugas di lapangan untuk memastikan proses evakuasi. Dia menyampaikan permohonan maaf dan rasa prihatin.

"Sekali lagi kami memohon maaf atas ketidaknyamanan dan musibah ini. Keselamatan dan kepercayaan masyarakat adalah prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar," ujar Dony.

 

