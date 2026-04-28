Prabowo Perbaiki 1.800 Perlintasan Kereta Sebidang di Jawa, Siapkan Rp4 Triliun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memperbaiki 1.800 titik perlintasan kereta api sebidang di Jawa. Ribuan perlintasan kereta sebidang akan diperbaiki agar kecelakaan kereta seperti di Bekasi Timur tidak terulang.

“Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini, saya kira dari zaman Belanda, sudah berapa puluh tahun,” kata Prabowo usai menjenguk korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL yang dirawat di RSUD Kota Bekasi Selasa (28/4/2026).

“Sekarang sudahlah, kita selesaikan semua itu. Saya akan perintahkan segera kita akan perbaiki semua ya lintasan tersebut ya, apakah dengan dilakukan pos jaga atau dengan flyover,” sambung dia.

Pemerintah bakal menyiapkan dana Rp4 triliun untuk proyek perbaikan perlintasan kereta api di Jawa.

“Ya nanti pelaksanaaannya kita tunjuk, kita perhitungkan sekitar hampir Rp4 triliun ya, Rp4 triliun demi keselamatan,” ujar dia.