Pasca Kecelakaan, Bos Danantara Tegaskan Evaluasi Total Sistem Keselamatan Kereta

JAKARTA – Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas tragedi kecelakaan yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4/2026) malam.

Atas insiden tersebut, Danantara berkomitmen untuk melakukan peninjauan ulang terhadap standar operasional pada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Rosan menekankan bahwa aspek keselamatan tidak dapat ditawar dan harus menjadi prioritas utama bagi setiap penyedia layanan transportasi publik di bawah naungan investasi negara.

"Kita akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap, terutama, keselamatan segala sistem yang ada dan memang kita selalu mengevaluasi secara menyeluruh lah, gitu ya," ujar Rosan saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

Eks Wakil Menteri BUMN ini juga menggarisbawahi bahwa meskipun peningkatan kenyamanan terus diupayakan, hal tersebut tidak boleh mengesampingkan faktor keamanan penumpang.

"Keselamatan adalah yang nomor satu," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria telah meninjau langsung lokasi musibah di Bekasi Timur, Jawa Barat, pada Selasa dini hari. Dony memastikan bahwa seluruh jajaran BUMN saat ini bergerak sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengutamakan kemanusiaan dan penanganan medis yang optimal bagi para korban.