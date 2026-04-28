MNC Life Hadirkan Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri di Jakarta Home Run: Men’s Slowpitch League 2026

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life), perusahaan asuransi jiwa di bawah naungan MNC Group dan anak perusahaan dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung gaya hidup aktif dan sehat masyarakat melalui kolaborasi di ajang olahraga Jakarta Home Run: Men’s Slowpitch League 2026 yang diselenggarakan pada 25–26 April 2026 di GBK Softball Stadium, Senayan, Jakarta.

Jakarta Home Run: Men’s Slowpitch League 2026 merupakan kompetisi olahraga softball kategori slowpitch yang menghadirkan pertandingan antar tim dengan format kompetitif namun tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan. Para peserta akan bertanding dalam beberapa sesi pertandingan untuk menunjukkan kemampuan terbaik, mulai dari kekuatan pukulan (hitting), strategi permainan, hingga kerja sama tim di lapangan.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi komunitas olahraga untuk berkumpul dan memperkuat jejaring antar pemain serta pecinta softball di Indonesia.

Jakarta Home Run (JHR) sendiri merupakan platform olahraga yang secara aktif mendukung pengembangan cabang Baseball, Softball, dan Slowpitch di Indonesia. Setiap tahunnya, JHR memiliki roadmap rangkaian event yang menyasar berbagai segmen, mulai dari kalangan pelajar (students) hingga dewasa, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan.

Tidak hanya menghadirkan kompetisi, JHR juga mengembangkan program coaching bagi para atlet, serta merencanakan pemberian scholarship bagi atlet berbakat untuk berkesempatan bertanding di tingkat internasional. Selain itu, peserta juga berkesempatan mendapatkan sertifikat penghargaan yang dapat mendukung jalur prestasi mereka. Kompetisi ini turut dihadiri oleh tim-tim dari Indonesia maupun mancanegara, sehingga menjadi ajang yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berstandar internasional.

Dalam ajang ini, MNC Life menghadirkan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri bagi seluruh peserta yang terdaftar serta penonton yang hadir, sebagai bentuk dukungan terhadap keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya kegiatan olahraga.

Mengusung semangat kompetisi dan sportivitas, Jakarta Home Run: Men’s Slowpitch League 2026 menjadi wadah bagi para atlet dan pecinta olahraga softball untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Ajakan untuk menghadirkan permainan terbaik dari para hitter dan infielders menjadi semangat utama dalam kompetisi ini, yang mendorong setiap peserta untuk tampil maksimal dan mendominasi pertandingan.

Perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri dari MNC Life mencakup risiko kecelakaan yang dapat terjadi selama kegiatan berlangsung, sehingga para peserta dapat bertanding dengan lebih fokus dan tenang.

Managing Director Insurance Business Group dan President Director MNC Life Risye Dillianti menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir dalam berbagai aktivitas masyarakat, khususnya yang mendorong gaya hidup sehat dan aktif.

“Melalui partisipasi kami di Jakarta Home Run: Men’s Slowpitch League 2026, MNC Life ingin memastikan bahwa setiap peserta mendapatkan perlindungan yang optimal. Ini adalah wujud nyata dari komitmen kami untuk selalu hadir di setiap momen kehidupan,” ujarnya, Jakarta, Selasa (28/4/2026)