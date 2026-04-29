Gandeng MNC Asset Management, Bank Neo Commerce Perkuat Literasi Keuangan

JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono, menegaskan komitmen perusahaan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan edukatif yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam seminar literasi keuangan yang digelar bersama PT MNC Asset Management di Surabaya.

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membekali masyarakat dengan pemahaman investasi yang tepat di tengah dinamika ekonomi global.

Sebagai bank digital yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Neo Commerce terus menghadirkan layanan keuangan yang inklusif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu nasabah memahami kondisi ekonomi global, termasuk dampak geopolitik terhadap pasar, sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang lebih bijak,” ujar Eri, Rabu (29/4/2026).

Dalam seminar tersebut, para peserta terlihat antusias mengikuti sesi diskusi. Berbagai pertanyaan mencuat, mulai dari strategi investasi hingga proyeksi ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasar keuangan.