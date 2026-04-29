Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng MNC Asset Management, Bank Neo Commerce Perkuat Literasi Keuangan 

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |11:39 WIB
MNC Asset dan Bank Neo Commerce (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk, Eri Budiono, menegaskan komitmen perusahaan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kegiatan edukatif yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam seminar literasi keuangan yang digelar bersama PT MNC Asset Management di Surabaya. 

Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam membekali masyarakat dengan pemahaman investasi yang tepat di tengah dinamika ekonomi global.

Sebagai bank digital yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Neo Commerce terus menghadirkan layanan keuangan yang inklusif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat membantu nasabah memahami kondisi ekonomi global, termasuk dampak geopolitik terhadap pasar, sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang lebih bijak,” ujar Eri, Rabu (29/4/2026).

Dalam seminar tersebut, para peserta terlihat antusias mengikuti sesi diskusi. Berbagai pertanyaan mencuat, mulai dari strategi investasi hingga proyeksi ekonomi global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah terhadap pasar keuangan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement