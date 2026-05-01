Intip Isi Paket untuk Buruh di May Day 2026, Nilainya Rp300 Ribu

Para buruh terlihat membawa tentengan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Para buruh terlihat membawa tentengan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, hari ini. Lantas, apa isi tentengan yang dipegang para buruh tersebut?

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa ini menjadi pertama kalinya Presiden memberikan tentengan berupa paket sembako sebagai bentuk perhatian langsung kepada para pekerja pada momentum May Day.

“Terus terang, baru pertama kali Presiden memberikan spesial untuk teman-teman buruh yang sedang melaksanakan Hari Buruh Dunia ini. Ini luar biasa, dukungan dari Bapak Presiden, mudah-mudahan ini terus berlanjut ke depan,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Ia menjelaskan, setiap paket sembako berisi kebutuhan pokok seperti beras 2,5 kilogram, kopi, teh, gula, sarden, minyak goreng, serta kebutuhan lainnya dengan nilai sekitar Rp300 ribu per paket.

Selain paket sembako, juga disediakan makan siang gratis dengan jumlah yang sama bagi buruh yang hadir di lokasi acara.