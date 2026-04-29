HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Outsourcing Segera Diumumkan Jelang May Day 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |18:56 WIB
Mengumumkan aturan terkait sistem outsourcing dalam waktu dekat. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan aturan terkait sistem outsourcing dalam waktu dekat. Diketahui, penghapusan sistem outsourcing telah menjadi tuntutan buruh pada Hari Buruh atau May Day 2025.

"Aturan outsourcing sebentar lagi diumumkan, insyaallah sebelum May Day," kata Andi Gani dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).

Ia menduga aturan terkait outsourcing kemungkinan besar akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurut Andi, pemerintah dipastikan akan mengumumkannya paling lambat pada Kamis, 30 April 2026, atau satu hari menjelang May Day 2026.

Lebih lanjut, dalam sesi tanya jawab, Andi menyampaikan bahwa aturan tersebut nantinya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker). Namun, ia belum dapat menjelaskan secara rinci terkait aturan baru tersebut.

"Saya kasih gambaran secara garis besar, outsourcing akan kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023," ujarnya.

Di mana aturan tersebut nantinya akan memperketat sistem outsourcing. Bahkan, akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan yang melanggar.

"Ada batas waktu yang tidak seperti sekarang yang sebebas-bebasnya tanpa mengenal waktu dan jenis pekerjaan. Selain itu, ada sanksi yang sangat tegas, termasuk pidana jika terjadi pelanggaran," tuturnya.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/320/3210345//buruh-Z5Gf_large.jpg
Tak Semua Pekerja Bisa WFH, Buruh Tuntut Keadilan Kompensasi dan Perlindungan Jam Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205122//grafik-hWRF_large.jpg
Serikat Pekerja Minta Transparansi Jika Defisit APBN Naik ke 4 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193243//buruh-zf3e_large.jpg
Buruh Gugat UMP Jakarta yang Tidak Naik Jadi Rp5,89 Juta ke PTUN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/320/3191138//fakta_buruh_dan_pengusaha_tolak_formula_ump_2026-ZEYQ_large.jpg
5 Fakta Buruh dan Pengusaha Sama-sama Tolak Formula UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190369//buruh-aEIe_large.jpg
Formula UMP 2026 Diputuskan, Serikat Pekerja: Kami Kecewa Tidak Menjamin Kebutuhan Hidup Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182492//buruh-MR83_large.jpg
Apa Itu Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang Akan Diresmikan Prabowo?
