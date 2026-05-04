MNC Asset Management–Ayovest Resmikan Kerja Sama Distribusi Reksa Dana

JAKARTA — Di tengah meningkatnya kebutuhan akan instrumen investasi yang stabil di tengah dinamika dan volatilitas pasar, akses terhadap produk investasi yang terukur dan mudah dijangkau menjadi semakin penting bagi masyarakat. Menjawab kebutuhan tersebut, MNC Asset Management resmi menjalin kerja sama strategis dengan Ayovest sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) untuk memperluas jangkauan distribusi produk reksa dana sekaligus memperkuat layanan investasi di Indonesia.

Kerja sama ini juga menjadi bagian dari strategi MNC Asset Management dalam menjangkau nasabah institusi melalui jaringan dan kapabilitas distribusi yang dimiliki Ayovest.

Melalui kerja sama ini, MNC Asset Management menghadirkan produk unggulannya, yaitu reksa dana pasar uang MNC Dana Lancar dan reksa dana pendapatan tetap MNC Dana SBN, kepada segmen investor yang lebih luas melalui dukungan distribusi dari Ayovest. Produk-produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nasabah dengan karakteristik investasi tertentu, termasuk pengelolaan dana yang lebih optimal, stabil, dan terukur, yang umumnya relevan bagi investor institusi maupun nasabah dengan profil investasi yang lebih spesifik.

Berdasarkan data Nilai Aktiva Bersih (NAB) per 30 April 2026, reksa dana pasar uang MNC Dana Lancar mencatatkan imbal hasil sebesar 5,64% net per tahun. Sementara itu, reksa dana pendapatan tetap MNC Dana SBN mencatatkan imbal hasil 3,89% dalam satu tahun (net).

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi kami dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi reksa dana MNC Asset Management.