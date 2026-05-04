Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Asset Management–Ayovest Resmikan Kerja Sama Distribusi Reksa Dana

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |13:01 WIB
MNC Asset Management–Ayovest Resmikan Kerja Sama Distribusi Reksa Dana
MNC Asset Management–Ayovest Resmikan Kerja Sama Distribusi Reksa Dana. (Foto: Okezone.com/MNC Asset)
A
A
A

JAKARTA — Di tengah meningkatnya kebutuhan akan instrumen investasi yang stabil di tengah dinamika dan volatilitas pasar, akses terhadap produk investasi yang terukur dan mudah dijangkau menjadi semakin penting bagi masyarakat. Menjawab kebutuhan tersebut, MNC Asset Management resmi menjalin kerja sama strategis dengan Ayovest sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) untuk memperluas jangkauan distribusi produk reksa dana sekaligus memperkuat layanan investasi di Indonesia. 

Kerja sama ini juga menjadi bagian dari strategi MNC Asset Management dalam menjangkau nasabah institusi melalui jaringan dan kapabilitas distribusi yang dimiliki Ayovest.

Melalui kerja sama ini, MNC Asset Management menghadirkan produk unggulannya, yaitu reksa dana pasar uang MNC Dana Lancar dan reksa dana pendapatan tetap MNC Dana SBN, kepada segmen investor yang lebih luas melalui dukungan distribusi dari Ayovest. Produk-produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nasabah dengan karakteristik investasi tertentu, termasuk pengelolaan dana yang lebih optimal, stabil, dan terukur, yang umumnya relevan bagi investor institusi maupun nasabah dengan profil investasi yang lebih spesifik.

Berdasarkan data Nilai Aktiva Bersih (NAB) per 30 April 2026, reksa dana pasar uang MNC Dana Lancar mencatatkan imbal hasil sebesar 5,64% net per tahun. Sementara itu, reksa dana pendapatan tetap MNC Dana SBN mencatatkan imbal hasil 3,89% dalam satu tahun (net).

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi kami dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi reksa dana MNC Asset Management. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/278/3216256//motiontrade_pmn-CyMV_large.jpg
Promo “PNM Go!!” Hadir di MotionTrade, Total Reward Hingga Rp10 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215385//mnc_asset-NoeH_large.jpg
Gandeng MNC Asset Management, Bank Neo Commerce Perkuat Literasi Keuangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/622/3215338//mnc_asset_management-CHYB_large.jpg
MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce Seminar Investasi di Surabaya, Tingkatkan Literasi Keuangan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/622/3215325//mnc_asset_management-cXZw_large.jpg
MNC Asset Management Perkuat Literasi Keuangan Nasabah Bank Neo Commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215223//mnc_asset-LGd6_large.jpg
MNC Asset Management–Bank Neo Commerce Gelar Seminar Investasi Bertema Strategi Aset di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211415//mnc_asset-t4id_large.png
Tunjukkan Stabilitas di Tengah Dinamika Global, Reksa Dana MNC Asset Management Kini Mudah Diakses Lewat Bareksa Super App
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement