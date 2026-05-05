54% Investor Pasar Modal di Bawah 30 Tahun, BRIDS Catat Lonjakan Transaksi Digital 1.327%

Jumlah investor pasar modal Indonesia melampaui 20,34 juta pada Desember 2025, tumbuh dari 12,16 juta pada 2022. (Foto: Okezone.com/BRIDS)

JAKARTA – Jumlah investor pasar modal Indonesia melampaui 20,34 juta pada Desember 2025, tumbuh dari 12,16 juta pada 2022. Lebih dari separuh basis investor tersebut, atau 54,24%, berusia di bawah 30 tahun, sementara 48,75% berpenghasilan bulanan di bawah Rp10 juta.

Komposisi yang didominasi anak muda ini membentuk karakter permintaan yang berbeda, di mana aksesibilitas platform digital, kemudahan onboarding, dan fitur yang relevan bagi investor dengan modal terbatas menjadi faktor kompetitif yang semakin menentukan di industri sekuritas.

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) merespons pergeseran ini melalui pengembangan platform investasi digital BRIGHTS dan program literasi pasar modal berskala nasional. Dalam dua tahun terakhir, strategi ini menghasilkan pertumbuhan operasional yang signifikan sekaligus mendapat validasi dari dua lembaga industri pada 2026.

FinanceAsia, publikasi keuangan yang menjadi referensi komunitas investasi di kawasan Asia, memberikan penghargaan Best Domestic Securities Services 2026 kepada BRIDS sebagai penilaian atas kualitas layanan sekuritas secara menyeluruh. Pada periode yang sama, Warta Ekonomi Research and Consulting (WERC) menetapkan BRIDS sebagai peraih The Most Innovative Digitalization of Securities dalam ajang Indonesia Digital Innovation Awards (IDIA) 2026, dengan metodologi penilaian yang mengacu pada kerangka Digital Maturity Assessment Blueprint (DMAB) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Pengakuan dari dua lembaga dengan perspektif yang berbeda, yaitu dari sisi kualitas layanan dan inovasi digital, menjadi bukti bahwa transformasi yang kami jalankan berdampak nyata. Segmen investor muda yang melek digital akan terus menjadi motor pertumbuhan pasar modal Indonesia, dan infrastruktur digital yang dibangun hari ini merupakan prasyarat untuk berkompetisi secara berkelanjutan di segmen tersebut,” ungkap Plt. Direktur Utama BRIDS, Fifi Virgantria, Selasa (5/5/2026).