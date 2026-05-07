IHSG Naik 1,15 Persen ke 7.174 di Akhir Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada sesi terakhir perdagangan hari ini. IHSG hari ini menguat 81,85 poin atau 1,15 persen ke level 7.174,32.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (7/5/2026), terdapat 370 saham menguat, 315 saham melemah, dan 274 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp22,7 triliun dari 39,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 1,62 persen ke 693, indeks JII menguat 0,39 persen ke 472, indeks IDX30 naik 2,12 persen ke 388, dan indeks MNC36 naik 2,66 persen ke 304.

Kemudian, indeks sektoral mayoritas berada di zona hijau, yaitu konsumer non-siklikal, konsumer siklikal, keuangan, infrastruktur, properti, industri, teknologi, dan kesehatan. Sedangkan energi, bahan baku, serta transportasi melemah.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 35 persen ke Rp162, PT Sinergi Inti Plastindo Tbk (ESIP) naik 34,15 persen ke Rp220, dan PT Olympus Strategic Indonesia Tbk (NATO) naik 25 persen ke Rp775.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen Tbk (XBLQ) turun 13,65 persen ke Rp405, PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY) turun 11,90 persen ke Rp111, dan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) turun 11,76 persen ke Rp4.200.

(Feby Novalius)

