Profil Haerul Saleh, Anggota IV BPK yang Meninggal karena Kebakaran

JAKARTA - Anggota IV BPK Haerul Saleh meninggal dunia karena menjadi korban kebakaran di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

"Kabar duka teman-teman Anggota IV BPK Haerul Saleh meninggal. Tadi rumahnya kebakaran," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch Arief Cahyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Dilansir dari berbagai sumber, Haerul Saleh saat ini ia menjabat sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sejak 19 April 2022.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Anggota DPR-RI sejak 2020 hingga 2022 menggantikan Imran yang telah meninggal dunia.

Pendidikan Formal

S2 Manajemen, Universitas Moestopo (ongoing).

S1 Hukum, Universitas Satria Makassar (2008).

SMA Hasrati, Kendari (2000).

Pesantren IMMIM, Ujung Pandang (1996).