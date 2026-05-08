HOME FINANCE HOT ISSUE

BPK Berduka Anggota IV BPK Haerul Saleh Meninggal Dunia

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |11:53 WIB
JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan bahwa Anggota IV BPK, Haerul Saleh, telah berpulang pada hari Jumat, 8 Mei 2026 di Jakarta, pada usia 44 tahun. Almarhum menjabat sebagai Anggota IV BPK sejak April 2022.  

Pimpinan dan segenap keluarga besar BPK menyampaikan penghormatan atas pengabdian Almarhum. Semoga Almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan. 

Jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka Jl Kartika Utama, Jakarta Selatan, dan rencananya akan dimakamkan di Kolaka, Sulawesi Tenggara.  

"Kami mohon masyarakat dapat memberikan ruang privasi bagi keluarga besar Almarhum pada masa berkabung ini," tulis  Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5/2026). 

Sebelumnya Anggota IV BPK Haerul Saleh meninggal dunia karena menjadi korban kebakaran di Jalan TB Simatupang, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. 

 

