Mentan Melayat ke Anggota BPK Haerul Saleh yang Jadi Korban Kebakaran di Jagakarsa

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjadi salah satu pelayat pertama sekaligus turut mengantar jenazah ke ambulance Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haerul Saleh dari RSUD Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Mentan Amran segera ke rumah sakit setelah mendapatkan kabar meninggalnya almarhum. Kabar duka ini menyelimuti keluarga besar Kementerian Pertanian dan berbagai pihak setelah Haerul Saleh meninggal dunia akibat musibah kebakaran yang terjadi di kediamannya.

Mentan Amran mendengarkan kronologis singkat kejadian kebakaran dari asisten rumah tangga, kejadian begitu cepat tatkala korban sedang mengawasi beberapa orang yang sedang memproses renovasi. Tetiba api membesar dan asap hitam tidak dapat dihindarkan.

Mentan Amran menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya almarhum yang dikenalnya sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan memiliki dedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara.

“Kami keluarga besar Kementerian Pertanian turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Haerul Saleh. Beliau adalah pribadi yang baik, tenang, sederhana, dan memiliki komitmen besar dalam menjaga integritas serta tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, almarhum merupakan figur yang selalu mengedepankan profesionalisme dan pengabdian dalam setiap tugas yang dijalankan.

“Beliau sosok yang sangat menghargai kerja keras dan selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kami kehilangan salah satu putra terbaik bangsa yang telah banyak mengabdikan diri untuk Indonesia,” katanya.