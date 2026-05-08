Segini Harta Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah yang terbangkan sendiri pesawat ke KTT Asean 2026

JAKARTA - Segini harta kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah yang terbangkan sendiri pesawat ke KTT Asean 2026. Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah menerbangkan sendiri pesawat pribadinya, sebuah Boeing 747, menuju Cebu untuk menghadiri KTT ASEAN 2026 di mencuri di Filipina.

Momen langka tersebut terlihat saat Sultan Hassanal Bolkiah duduk di kursi kiri kokpit pesawat jumbo tersebut.

Dalam tayangan video yang beredar, dia tampak melempar senyum ke luar kokpit sesaat setelah pesawat mendarat di Pangkalan Udara Mactan-Benito N Ebuen, Filipina.

Jumat (8/6/2026).

Sumber Kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah Raja Brunei diperkirakan Capai Rp400 Triliun lebih

Angka pasti dari kekayaan Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei memang tidak pernah diungkap.

Namun, menurut berbagai laporan media internasional, kekayaan pribadinya diperkirakan mencapai lebih dari USD20 miliar. Melansir Investing, kekayaan bersih Raja Brunei disebut mencapai USD28 miliar pada 2024. Jika dikonversi, angkanya sekira Rp457 triliun (kurs sekitar Rp16.328 per USD).

Angka fantastis itu membuatnya masuk ke dalam jajaran monarki paling kaya sejagat.

Statusnya bersaing dengan keluarga kerajaan seperti Arab Saudi hingga Qatar.