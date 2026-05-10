4 Fakta Proyek Giant Sea Wall Butuh Biaya Besar

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa proyek Giant Sea Wall merupakan mega proyek yang membutuhkan dukungan lintas daerah serta koordinasi banyak kementerian dan lembaga.

Berikut fakta-fakta proyek Giant Sea Wall butuh biaya Besar yang dirangkum Okezone, Minggu (10/5/2026).

1. Proyek Besar

Tanggul laut raksasa yang akan membentang sepanjang Pantai Utara (Pantura) itu tidak hanya membutuhkan anggaran besar, tetapi juga kerja sama antarwilayah karena mencakup area yang sangat luas, mulai dari Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

"Ini proyek besar, mega proyek, membutuhkan anggaran yang juga tidak sedikit, melibatkan lima provinsi, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim. Dua puluh kabupaten, lima kota. Dan semua itu tentunya perlu kolaborasi termasuk melibatkan belasan bahkan puluhan kementerian dan lembaga, katanya, dijumpai usai melakukan kunjungan ke Inlet Sodetan Kali Ciliwung di kawasan Jatinegara.