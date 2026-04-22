AHY Targetkan Reaktivasi dan Pembangunan 14.000 Km Jalur Kereta Api

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menargetkan reaktivasi sekaligus pembangunan jalur kereta api nasional sepanjang 14.000 kilometer sebagai bagian dari strategi penguatan konektivitas nasional.

Menurutnya, target tersebut sesuai dengan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengembangkan jaringan kereta trans Sumatra, trans Kalimantan, dan trans Sulawesi. Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat mobilitas manusia sekaligus distribusi barang dan jasa yang diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 kilometer. Dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai," ungkap AHY dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Stasiun Tanah Abang, Rabu (22/4/2026).

AHY menilai moda transportasi kereta memiliki keunggulan dalam menekan biaya logistik. Kehadiran jaringan kereta antarkota dan antarprovinsi juga diyakini mampu meningkatkan produktivitas daerah, terutama di wilayah berbasis sumber daya alam.

"Kereta merupakan moda transportasi yang juga sangat diharapkan bukan hanya membantu mobilitas manusia, tapi juga untuk barang atau logistik. Kereta antar kota, kereta antar provinsi, tapi juga sekali lagi kereta yang bisa meningkatkan produktivitas berbagai daerah karena kita bisa menurunkan biaya transportasi logistik," terangnya.