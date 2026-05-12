HOME FINANCE HOT ISSUE

Tegur DJP,  Purbaya: Tak Ada Tax Amnesty Jilid II 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |06:09 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menegur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait adanya rencana pemeriksaan terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II. Langkah ini diambil guna meredam kekhawatiran masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak.

Purbaya memastikan bahwa rencana pengecekan kembali terhadap harta wajib pajak yang diduga belum sepenuhnya terungkap dalam program PPS tidak akan dilanjutkan. 

Purbaya menekankan pentingnya menjaga kondusivitas iklim usaha dan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.

"Jadi itu enggak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga kepercayaan wajib pajak dan keberlanjutan informasi perpajakan tetap terjaga dengan baik," ujar Purbaya dalam media briefing di kantornya.

Mengingat program PPS telah resmi berakhir pada tahun 2023, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan lagi mengungkit atau menggali informasi lama terkait pengampunan pajak tersebut.

 

