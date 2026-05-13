Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026 Dibuka: Ini Syarat dan Cara Daftarnya

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah membuka lowongan kerja rekrutmen menjadi mitra statistik BPS 2026. Mitra statistik adalah individu yang membantu BPS dalam pelaksanaan kegiatan sensus dan survei statistik nasional, termasuk Sensus Ekonomi 2026.

Rekrutmen mitra statistik BPS 2026 dibuka sejak 8 Mei 2026. Rekrutmen mitra statistik BPS 2026 tersebar di hampir seluruh provinsi Indonesia.

Pendaftaran rekrutmen mitra statistik BPS 2026 dilakukan secara online melalui aplikasi Sobat BPS maupun laman resmi BPS di https://mitra.bps.go.id/. Seluruh tahapan seleksi juga dilaksanakan secara online dan tidak dipungut biaya.

Jadwal Rekrutmen Mitra Statistik BPS 2026

- Registrasi dan lengkapi profil 8-11 Mei 2026

- Seleksi administrasi 8-12 Mei 2026

- Tes kompetensi 13-18 Mei 2026

- Seleksi akhir 15-19 Mei 2026

- Submit pakta integritas 20-22 Mei 2026

- Pengumuman hasil 23-25 Mei 2026