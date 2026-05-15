RI Ekspor Pupuk ke Australia dengan Nilai Rp7 Triliun, Selanjutnya India hingga Brasil

JAKARTA - Indonesia mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai kerja sama mencapai Rp7 triliun. Ekspor perdana tersebut dilakukan PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur dari Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar.

Menurut Amran, pengiriman tersebut merupakan tahap awal dari komitmen ekspor sebesar 250.000 ton ke Australia. Volume ekspor itu selanjutnya direncanakan meningkat hingga 500.000 ton dengan total nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujarnya, Jumat (15/5/2026).

Ia menilai keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat serta membuka peluang pasar baru di berbagai negara.