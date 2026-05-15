HOME FINANCE HOT ISSUE

Tak Perlu ke Kantor Pajak, Ini Cara Bayar PBB di Mobile Banking hingga Marketplace

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |14:15 WIB
Tak Perlu ke Kantor Pajak, Ini Cara Bayar PBB di Mobile Banking hingga Marketplace
Pemerintah terus memperluas kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Pemerintah terus memperluas kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan menyediakan berbagai kanal pembayaran digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh wajib pajak di Jakarta.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan pengembangan kanal pembayaran ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi serta keterbatasan waktu dalam mengurus administrasi.

“Bapenda DKI Jakarta terus berupaya menghadirkan kemudahan layanan agar masyarakat dapat membayar PBB-P2 dengan lebih cepat, mudah, dan fleksibel melalui berbagai kanal yang tersedia,” ujar Morris, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, pembayaran PBB-P2 kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal seperti mobile banking, internet banking, ATM, marketplace, hingga gerai pembayaran modern, sehingga wajib pajak tidak lagi perlu datang langsung ke kantor pelayanan.

Dengan sistem tersebut, masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembayaran sesuai aktivitas harian, baik dari rumah, kantor, maupun saat bepergian.

Menurut Morris, digitalisasi layanan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih modern, responsif, dan mudah diakses.

Selain memudahkan masyarakat, pembayaran PBB-P2 juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Bayar PBB-P2 Jakarta Kini Makin Mudah, Bisa lewat Berbagai Kanal Digital
Amankan Penerimaan Negara, DJP Blokir 3.185 Rekening Penunggak Pajak
PBB Gratis untuk Rumah hingga Rp2 Miliar dan Rusun Rp650 Juta, Simak Syaratnya
Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pembebasan PBB-P2 100 Persen, Begini Ketentuannya
Ada Potongan Pajak Bumi dan Bangunan, Ini Mekanisme dan Cara Mendapatkannya
Pemprov DKI Siapkan Skema Pengurangan Pajak, Bayar PBB-P2 2026 Bisa Lebih Ringan
